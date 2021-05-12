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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت قيادات وأنصار لحركة (حماس) ومرشحين عن قائمة "القدس موعدنا".

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي ياسر البدرساوي ومرشح قائمة "القدس موعدنا"، بعد مداهمة منزله في مخيم
بلاطة.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل مرشح قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان في قرية تل قضاء نابلس، ولم يكن متواجدًا في البيت، وصادرت مركبة نجله.

ومن قرية تل أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والأسير المحرر محمد نمر عصيدة، و داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الرحمن اشتية من قرية سالم شرق نابلس، ولم يكن موجودا فيه.

و اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر المبعد إلى تركيا عبد الحكيم حنني في بيت دجن شرق نابلس، وفتشت المنزل وحطمت كافة محتوياته.

ومن بيت دجن أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ايمن ربحي عبد الكريم حنيني من بيت دجن، و من بلدة حوارة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط سامر عودة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة (حماس) سامح عفانة، والزميل المصور الصحفي حازم ناصر.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح حذيفة الطويل، بعد دعم منزله وتكسير أثاثه في بلدة فرعتا بقلقيلية، و في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى ثامر سباعنة والأسير المحرر علي أبو الرب، من قباطية قضاء جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سفيان محمد رشيد أبو جحيشة بعد اقتحام منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، والشابين محمد النجار ومحمد أبو هشهش من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وشهد مخيم الفوار الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، استشهد خلالها الشاب حسين عطية الطيطي (26عامًا)، وأصيب آخرون.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" خالد براهمة.

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