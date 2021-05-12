صواريخ غزة تضرب الشيكل الإسرائيلي وتكبده خسائر فادحة

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رام الله - دنيا الوطن

تراجع الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية، أمس الثلاثاء 1.4% متأثرا بالهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية واستهدفت تل أبيب، ردًا على جرائم الاحتلال.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد بلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولا من 3.252 في بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء.



ودوت صافرات الإنذار الثلاثاء في جميع أنحاء إسرائيل، من أسدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات إلى اليونان وقبرص، قبل أن يعاود المطار نشاطه في وقت لاحق.