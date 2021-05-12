"الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقار حكومية ومواقع للمقاومة بالقطاع

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تفاصيل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقار حكومية ومواقع للمقاومة فجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من القطاع.





وقال البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد قيام الأجهزة المختصة بمعاينة الأماكن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي صباح اليوم في عدة مناطق من قطاع غزة، فقد تركز القصف في مدينتي غزة وخانيونس، واستهدف بعشرات الغارات المتتالية عدداً من المقار والمواقع".





وأضاف: "طال القصف الإسرائيلي المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل المواطنين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف الإسرائيلي عدداً من مواقع المقاومة، والشوارع والبنى التحتية".





وتابع البزم: تواصل الأجهزة الأمنية والشرطية القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن.

رام الله - دنيا الوطن