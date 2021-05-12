جيش الاحتلال: أكثر من 1000 صاروخ أطلقت من قطاع غزة حتى الآن

جانب من قصف فصائل المقاومة لتل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن جيش الاحتلال، بأن أكثر من 1000 صاروخ أُطلقت من قطاع غزة حتى الآن.



في السياق، نقل الصحفي الإسرائيلي، اهارون رابينوفيتش، عن جهات اختصاص، قولها، بأن نيران خزان الوقود الذي تم استهدافه من صواريخ المقاومة، قد تحتاج إلى عدة أيام لإخمادها.



وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ مساء الاثنين، المئات من رشقات الصواريخ، صوب مدن غلاف غزة ووسط وإسرائيل، أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة العشرات.



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأهداف في القطاع، منذ مساء الإثنين، كما دمرت برجي (هنادي) و(الجوهرة) وسط مدينة غزة، فيما استهدفت عدد آخر من الشقق السكنية.