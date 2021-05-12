(أناضول): إسرائيل رفضت مقترحا أممياً لوقف إطلاق النار "فورا"

جانب من القصف الإسرائيلي الأخير

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة أنباء (أناضول) عن مصدر فلسطيني مطلع، قوله اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفضت مقترحا أمميا لوقف إطلاق النار، "فورا".



وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قدم لإسرائيل ولحركة حماس، مقترحا لوقف "فوري" لإطلاق النار، لكن "تل أبيب" رفضته.



وحول موقف حركة حماس من المقترح، قال المصدر إن الحركة لم ترد على المقترح، نظرا لرفضه من قبل إسرائيل.



وأضاف المصدر أن وينسلاند، طالب الطرفين، بوقف إطلاق النار فورا، وإلا فإن الأمور ستذهب "نحو حرب شاملة".