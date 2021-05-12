"الصحة" بغزة: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر من الأطفال والنساء
رام الله - دنيا الوطن
قال د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، إن 43 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة.
قال د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، إن 43 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأهداف في القطاع، منذ مساء الإثنين، كما دمرت برجي (هنادي) و(الجوهرة) وسط مدينة غزة، فيما استهدفت عدد آخر من الشقق السكنية.
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