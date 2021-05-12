"الصحة" بغزة: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر من الأطفال والنساء

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



