سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئة صاروخ تجاه بئر السبع وتل أبيب





وقالت السرايا، في تصريح صحفي مقتضب، أن القصف جاء رداً على استهداف الأبراج السكنية المدنية في قطاع غزة.





وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برجين سكنيين في مدينة غزة، وعدد من الشقق السكنية، فيما ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 35 وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الأربعاء، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة، بمئة صاروخ، تجاه تل أبيب وبئر السبع وعسقلان وسديروت.