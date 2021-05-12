مباشر | المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب

شؤون فلسطينية

35 شهيداً بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة

35 شهيداً بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأهداف في القطاع، منذ مساء الإثنين، كما دمرت برجي (هنادي) و(الجوهرة) وسط مدينة غزة، فيما استهدفت عدد آخر من الشقق السكنية.

أخبار ذات صلة

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئة صاروخ تجاه بئر السبع وتل أبيب

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئة صاروخ تجاه بئر السبع وتل أبيب

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

شاهد: تدمير منزل بتل أبيب.. إذاعة الجيش: أكبر هجوم صاروخي منذ &#34;قيام&#34; إسرائيل

شاهد: تدمير منزل بتل أبيب.. إذاعة الجيش: أكبر هجوم صاروخي منذ "قيام" إسرائيل

كتائب القسام تعلن عن صاروخ جديد استخدمته بقصف تل أبيب

كتائب القسام تعلن عن صاروخ جديد استخدمته بقصف تل أبيب

الهلال الأحمر: 27 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس

الهلال الأحمر: 27 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس

القسام تعلن قصف بئر السبع وتل أبيب ومطار (بن غوريون) بأكثر من 200 صاروخ

القسام تعلن قصف بئر السبع وتل أبيب ومطار (بن غوريون) بأكثر من 200 صاروخ

لجنة دعم الصحفيين: قصف المكاتب الإعلامية جريمة حرب يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب

لجنة دعم الصحفيين: قصف المكاتب الإعلامية جريمة حرب يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب

الهندي: على جنرالات الاحتلال قبل حديثهم عن الردع أن ينظروا للمرآة جيداً

الهندي: على جنرالات الاحتلال قبل حديثهم عن الردع أن ينظروا للمرآة جيداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

لجنة دعم الصحفيين: قصف المكاتب الإعلامية جريمة حرب يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب

لجنة دعم الصحفيين: قصف المكاتب الإعلامية جريمة حرب يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب

الهندي: على جنرالات الاحتلال قبل حديثهم عن الردع أن ينظروا للمرآة جيداً

الهندي: على جنرالات الاحتلال قبل حديثهم عن الردع أن ينظروا للمرآة جيداً

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء اعتداءات الاحتلال بالقدس وغزة والضفة

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء اعتداءات الاحتلال بالقدس وغزة والضفة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

منوعات

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

عربي

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى