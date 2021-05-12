35 شهيداً بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد 35 مواطناً، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات، وإصابة 233 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأهداف في القطاع، منذ مساء الإثنين، كما دمرت برجي (هنادي) و(الجوهرة) وسط مدينة غزة، فيما استهدفت عدد آخر من الشقق السكنية.
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