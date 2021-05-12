شاهد: تدمير منزل بتل أبيب.. إذاعة الجيش: أكبر هجوم صاروخي منذ "قيام" إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنقتل إسرائيليين إثنين، فجر الأربعاء، إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مدينة اللد، بعدما قصفت قوات الاحتلال شقق وأبراج سكنية في قطاع غزة.ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صوراً لمنزل أصيب بشكل مباشر في مدينة تل أبيب، فيما قالت إذاعة الجيش، إن الهجوم الصاروخي الذي شنته فصائل المقاومة هو الأكبر بتاريخ إسرائيل منذ "قيامها".وأعلنت كتائب القسام، توجيهها ضربات صاروخية كبيرة، بـ 200 صاروخ على الأقل، نحو تل أبيب وبئر السبع ومطار (بن غوروين)، رداً على قصف الاحتلال لأبراج سكنية في القطاع.