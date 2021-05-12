كتائب القسام تعلن استخدام صاروخ جديد ﻷول مرة في قصفها لتل أبيب فجراً



وقالت الكتائب، في تغريدة، أن الصاروخ المستخدم يسمى SH85، تيمناً بالقائد القسامي الشهيد محمد أبو شمالة، مضيفةً أنها استخدمت في ضربتها صواريخ من طراز J90 وJ80 وM75.



وأضافت أنها استخدمت صاروخ A120 والذي أدخل إلى الخدمة ﻷول مرة في قصف مدينة القدس الإثنين الماضي، فيما قصفت بئر السبع بصاروخ من عائلة (سجيل).



وقصفت كتائب القسام مدن: تل أبيب وبئر السبع وحولون وريشون ليتسيون، كذلك مطار (بن غوريون)، فجراً، بأكثر من 200 صاروخ، رداً على قصف الاحتلال لأبراج مدنية في قطاع غزة.



واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أربعة آخرين، في غارة استهدفت شقة سكنية بحي تل الهوا، غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج (الجوهرة)، وسط المدينة، والذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، فجر الأربعاء، أنها استخدمت صاروخاً جديداً لأول مرة في ضربتها الصاروخية تجاه تل أبيب ومطار (بن غوريون).