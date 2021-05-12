الهلال الأحمر: 27 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 27 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، لافتة إلى انه تم نقل خمس إصابات للمستشفى.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في تقرير صادر عنها تناول حصيلة الإصابات في القدس ممن وصلت وتلقت العلاج في المستشفيات، بلغت 15 إصابة نقلت للمستشفى أمس الثلاثاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.