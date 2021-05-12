القسام تعلن قصف بئر السبع وتل أبيب ومطار (بن غوريون) بأكثر من 200 صاروخ











رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ لبئر السبع المحتلة، رداً على استئناف الاحتلال قصف الأبراج المدنية، مؤكدة أن القادم أعظم.ووجهت (القسام) ضربة صاروخية جديدة، تلت ضربة بئر السبع، إلى تل أبيب ومطار بن غوريون، بـ 110 صواريخ، رداً على استئناف الأبراج السكنية، موجهة رسالة للاحتلال قائلة: "إن عدتم عدنا".ودوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها، وبئر السبع، وجميع مستوطنات غلاف غزة، فيما أكدت المقاومة قصف قاعدتي (نيفاتيم) و(حتسريم) الجويتين في النقب.يشار إلى أن كتائب القسام، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أنها قصفت بـ130 صاروخاً مدينة تل أبيب، ردا على استهداف طائرات الاحتلال الأبراج السكنية في مدينة غزة.يذكر كذلك أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت برجي هنادي الذي سوته بالأرض، وبرج الجوهرة، غرب ووسط مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.