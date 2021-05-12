شاهد: طائرات الاحتلال تقصف برج الجوهرة وسط مدينة غزة بأربعة صواريخ





ويضم برج الجوهرة العديد من المكاتب والشركات الصحفية والقنوات الإعلامية، منها: الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت برج هنادي، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، غرب مدينة غزة، ليتم تسويته بالأرض، مع تضرر منازل المواطنين في المكان.









وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت برج هنادي، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، غرب مدينة غزة، ليتم تسويته بالأرض، مع تضرر منازل المواطنين في المكان.

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، برج الجوهرة، وسط مدينة غزة، أسفرت عن أضرار جسيمة بالبرج، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين بالمكان.وفي التفاصيل، فقد أطلقت طائرات الإسرائيلي، صاروخي استطلاع، على برج الجوهرة، قبل ان تطلق صاروخين من طيران حربي، ولكن لم يتم تسويته بالأرض.