قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

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رام الله - دنيا الوطن

توجه حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، بالتحية الوطنية لجماهير الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال في مدن اللد ورهط وعكا وأم الفحم، وباقي مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل.



وقال قاسم في تصريح له، الليلة: "هذه الهبة في الداخل المحتل تلتحم مع الهبة في القدس وغزة والضفة، لتؤكد من جديد على وحدة شعبنا في كل ساحات تواجده، وأن القدس تشكل لكل فلسطيني درة تاج قضيته الوطنية".



وأضاف: "العدوان الصهيوني على هبة فلسطيني الداخل؛ تعكس مرة أخرى الارهاب الذي يسكن عقل صانع القرار الصهيوني ضد الفلسطيني في كل الساحات".