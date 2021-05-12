الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء اعتداءات الاحتلال بالقدس وغزة والضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن حصيلة عدد الشهداء والإصابات بين المواطنين الفلسطينيين، نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية في كل من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.



القدس



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 15 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، وتم نقل إصابة واحدة فقط الى المستشفى.



قطاع غزة



وفي قطاع غزة، أكدت الوزارة أنه تم تسجيل 12 شهيداً، و125 إصابة بجروح مختلفة، نتيجة قصف طائرات الاحتلال على مواقع مختلفة من قطاع غزة.



طولكرم



وفي السياق، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، أربع إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، في مستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.



الخليل



وفي مستشفى الخليل الحكومي، أعلنت الوزارة، تسجيل 22 إصابة بالرصاص الحي، إحداها بحالة متوسطة جراء إصابته وتعرضه للضرب، وإصابة اخرى بشكل مباشر بقنبلة صوت، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه.



وفي المستشفى الأهلي في الخليل، فقد تم تسجيل إصابة بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



قلقيلية



وفي مستشفى قلقيلية الحكومي، فقد تم تسجيل إصابتيْن جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



نابلس



وفي مدينة نابلس، فقد سجلت الوزارة، شهيد وإصابة حرجة جراء اطلاق النار عليهما عند حاجز زعترة، و إصابة بالرصاص الحي في القدم وصلت مستشفى رفيديا الحكومي.