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شؤون فلسطينية

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن

حذر مركز الميزان من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في ظل الإغلاق التام وتواصل العدوان بالتزامن مع هجماتها الحربية المتصاعدة على قطاع غزة.

وقال الميزان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، أن "سلطات  الاحتلال قد أغلقت، الاثنين، معابر قطاع غزة، وأغلقت البحر في وجه الصيادين، وواصلت تصعيد هجماتها التي تستهدف مدنيين وأعيان مدنية وتلحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية، مما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية، ولاسيما وأن قطاع غزة يعاني من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية"

واستنكر المركز إغلاق، معبر بيت حانون (إيرز)، أمام  المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة مما سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم. 

وذكر الميزان أن قوات الاحتلال تجدد تجاهلها لقواعد القانون الدولي الإنساني وتتحلل من أبسط التزاماته وواجباتها بموجب القانون الدولي، فقد رفضت رسمياً تحويل لقاحات كورونا في ردها على التماس تقدمت به منظمات حقوق إنسان من بينها مركز الميزان للمطالبة بإلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتزويد السكان باللقاحات دون تمييز.

وشدد مركز الميزان على أنه ينظر بخطورة بالغة لتصاعد الهجمات الحربية وتجاهلها قواعد القانون الدولي في التمييز والتناسب والإنسانية، ولاسيما وأن أزمة الكهرباء أخذت في التفاقم جراء إصابة خطوط تغذية رئيسية، وبدء نفاذ الوقود بحيث أعلنت محطة التوليد توقف أحد مولداتها الثلاث بسبب نقص الوقود.

ودعا الميزان، المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وغوث السكان المدنيين، والمركز يحذر المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة من مغبة التحلل من التزاماتها القانونية واستمرار شعور دولة الاحتلال بالحصانة ما ستكون له داعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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