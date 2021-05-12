أبو عبيدة للأهالي بالضفة وبالداخل: سنكون لكم سيفًا ودرعًا فاثبتوا بمواقعكم وانتزعوا حقوقكم

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رام الله - دنيا الوطن

وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كلمة مسجلة، للفلسطينيين في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل.



وقال أبو عبيدة في كلمته: "يا أهل الضفة والداخل، سنكون لكم سيفاً ودرعاً، أنتم منا ونحن منكم، فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم".