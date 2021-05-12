أبو عبيدة للأهالي بالضفة وبالداخل: سنكون لكم سيفًا ودرعًا فاثبتوا بمواقعكم وانتزعوا حقوقكم
رام الله - دنيا الوطن
وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كلمة مسجلة، للفلسطينيين في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل.
وقال أبو عبيدة في كلمته: "يا أهل الضفة والداخل، سنكون لكم سيفاً ودرعاً، أنتم منا ونحن منكم، فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم".
وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كلمة مسجلة، للفلسطينيين في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل.
وقال أبو عبيدة في كلمته: "يا أهل الضفة والداخل، سنكون لكم سيفاً ودرعاً، أنتم منا ونحن منكم، فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم".
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