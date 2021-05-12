عاجل

  • الغرقة المشتركة: المقاومة أطلقت باليوم الثاني 300 صاروخ بأكبر ضربة صاروخية بتاريخ الصراع مع المحتل خاصة لتل أبيب

  • الغرفة المشتركة: معركة سيف القدس مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه

  • طائرات الاحتلال تدمر برج الجوهرة وسط مدينة غزة

  • صاروخ استطلاع آخر على برج الجوهرة وسط مدينة غزة

  • صاروخ استطلاع على برج الجوهرة وسط مدينة غزة

مباشر | طائرات الاحتلال تدمر برج الجوهرة وسط مدينة غزة

شؤون فلسطينية

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت حركة الجهاد الإسلامي، بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال في اللد ورهط وعكا وأم الفحم وغيرها من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكدت الحركة في بيان لها، نشرته الليلة، على موقعها الالكتروني، أن هذه الانتفاضة المتزامنة مع تجدد اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد المبارك وإرهاب المستوطنين بالقدس المحتلة وتصعيد العدوان على غزة، هي أوضح دليل على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.

وقالت: "لقد ضاق شعبنا بالاحتلال وممارساته، وآن الأوان لأن ننخرط جميعاً ونصطف في وجه مخططاته الإرهابية والعدوانية"، داعية السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني، مطالبة كافة القوى بالضفة للانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الغرفة المشتركة: معركة سيف القدس مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه

الغرفة المشتركة: معركة سيف القدس مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء اعتداءات الاحتلال بالقدس وغزة والضفة

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء اعتداءات الاحتلال بالقدس وغزة والضفة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

أبو عبيدة للأهالي بالضفة وبالداخل: سنكون لكم سيفًا ودرعًا فاثبتوا بمواقعكم وانتزعوا حقوقكم

أبو عبيدة للأهالي بالضفة وبالداخل: سنكون لكم سيفًا ودرعًا فاثبتوا بمواقعكم وانتزعوا حقوقكم

الرئيس عباس يدعو لاجتماع عاجل لتنفيذية المنظمة والمركزية لحركة فتح مساء اليوم

الرئيس عباس يدعو لاجتماع عاجل لتنفيذية المنظمة والمركزية لحركة فتح مساء اليوم

نقابة الأطباء: مبادرة مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة بإرسال وفد طبي لغزة

نقابة الأطباء: مبادرة مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة بإرسال وفد طبي لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

السفير طوباسي والقائم باعمال سفارة الاردن يلتقيان بمسؤول في الخارجية اليونانية

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

قاسم: الهبة بالداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل ساحات تواجده

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

نقابة الأطباء: مبادرة مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة بإرسال وفد طبي لغزة

نقابة الأطباء: مبادرة مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة بإرسال وفد طبي لغزة

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تتعمد التصعيد و ترتكب جرائم بربرية ضد المدنيين بقطاع غزة

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تتعمد التصعيد و ترتكب جرائم بربرية ضد المدنيين بقطاع غزة

هنية: سياسة الاستفراد بالقدس لم تعد مقبولة

هنية: سياسة الاستفراد بالقدس لم تعد مقبولة

(إيسيسكو) تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف

(إيسيسكو) تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف

منوعات

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

عربي

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى