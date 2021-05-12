الجهاد: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

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رام الله - دنيا الوطن

توجهت حركة الجهاد الإسلامي، بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال في اللد ورهط وعكا وأم الفحم وغيرها من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل.



وأكدت الحركة في بيان لها، نشرته الليلة، على موقعها الالكتروني، أن هذه الانتفاضة المتزامنة مع تجدد اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد المبارك وإرهاب المستوطنين بالقدس المحتلة وتصعيد العدوان على غزة، هي أوضح دليل على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.



وقالت: "لقد ضاق شعبنا بالاحتلال وممارساته، وآن الأوان لأن ننخرط جميعاً ونصطف في وجه مخططاته الإرهابية والعدوانية"، داعية السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني، مطالبة كافة القوى بالضفة للانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال.