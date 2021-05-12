الرئيس عباس يدعو لاجتماع عاجل لتنفيذية المنظمة والمركزية لحركة فتح مساء اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس دعا لاجتماع هام وعاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح.



وأشار أبو ردينة، أن الاجتماع سيكون عند الساعة التساعة من مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.