نقابة الأطباء: مبادرة مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة بإرسال وفد طبي لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت نقابة الأطباء الفلسطينية، الليلة، بأن نقيب الأطباء شوقي صبحة، طرح مبادرة، مع وزارة الصحة ومكتب الرئاسة، بتشكيل وفد طبي، للذهاب الى قطاع غزة.



وقالت النقابة في تصريح لها، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك): "مبادرة إرسال وفد طبي لقطاع غزة؛ بهدف المساهمة مع زملائنا في تضميد الجراح والوقوف بجانب أبناء شعبنا في غزة فعلا وليس قولا فقط".



وأضافت: "على من يريد التطوع ان يتواصل لتسجيل اسمه مع اي عضو من اعضاء اللجنة الفرعية".