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لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس
رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماع طارئ  لها، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض الفلسطينية وخصوصاً على مدينة القدس.

ودانت لجنة المندوبين، العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديداً الاعتداءات التي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان والتي استهدفت المواطنين بالقدس  ومنع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وتأدية شعائرهم الدينية.

ودانت أيضاً، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي الى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من ارضهم وتحديداً ما يتعرض له سكان مدينة القدس في أحياء الشيخ جراح وسلوان وكافة احياء القدس الشريف، و التي تعتبر إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت على، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال تسعى من خلالها الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وأرض دولة فلسطين المحتلة وتمهد لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري، بما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد الامن والسلم الدوليين ويقوض الجهود الدولية لخلق مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.

واستنكرت اللجنة، العدوان الواسع للاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة ارجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر وأدى الى قتل وجرح عدد كبير منهم، وسقوط عدد كبير من الأطفال الأبرياء ضحايا لهذا القصف، وتدعوا الدول الأعضاء الى التحرك العاجل على كافة الأصعدة الدولية، بما في ذلك في مجلس الامن.

وحملت اللجنة، إسرائيل كونها سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، بما فيها إرهاب وبطش المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وما سينتج عنه من تطورات وتداعيات خطيرة.

ودعت، المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الامن الدولي، الى الوقوف عند مسؤولياته ووقف العدوان الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في القدس وعموم ارض دولة فلسطين المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية له، ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي انشأته على أرض  فلسطين.

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