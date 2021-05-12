ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بحي تل الهوا غرب غزة





وفي التفاصيل، أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية، مقابل مخبر اليازجي، في حي تل الهوا غربي مدينة غزة، أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة أربعة أخرين، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة.





إلى ذلك افاد شهود عيان لـ"دنيا الوطن"، أن طائرات الاحتلال قصفت مهبط الطيران، الواقع غرب مدينة غزة، بصاروخ واحد على الأقل دون أن يسفر عن إصابات.









وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، حيث دمرت في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، برج هنادي السكني الواقع غرب مدينة غزة، وسوته في الأرض.



في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة، والقدس وتل أبيب وأسدود وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استهداف طائرات الاحتلال للأبراج السكنية، وكذلك استمرار اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في القدس والأقصى.











في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقع (بدر) التابع للمقاومة الفلسطينية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون أن يسفر عن إصابات بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات، على عدة أهداف في منطقة غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد إصابة عدد من المواطنين.