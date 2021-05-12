مصطفى البرغوثي: إسرائيل تتعمد التصعيد و ترتكب جرائم بربرية ضد المدنيين بقطاع غزة





و وصف البرغوثي تدمير برج سكني و التهديد بتدمير أبراج أخرى في مدينة غزة بالاستفزاز المقصود و الجريمة البشعة ضد مئات المدنيين الذين فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التسبب باستشهاد ثمانية وعشرين فلسطينيا منهم عشرة أطفال حتى اللحظة.





و أضاف" إن نتنياهو يلعب بالنار و يجر المنطقة إلى الدمار في محاولة لحماية مستقبله السياسي المهدد بالخطر بسبب محاكمته في قضايا فساد، مؤكدًا على تكاتف كل الشعب الفلسطيني لإسناد قطاع غزة وأهله المحاصرين والمعرضين للاعتداءات داعيا إلى أوسع حملة عالمية للتضامن مع قطاع غزة وفرض المقاطعة والعقوبات على نظام الاحتلال و الأبرتهايد".







رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "إن حكام إسرائيل يتعمدون تصعيد اعتداءاتهم على قطاع غزة باعتراف الناطقين باسمهم و يرتكبون جرائم بربرية ضد المدنيين الفلسطينيين في محاولة للانتقام من الوحدة الوطنية الفلسطينية الرائعة التي تجلت في معركة القدس والمسجد الأقصى".