المواجهات تتجدد باللد.. إحراق سيارات ومطعم وعمدة المدينة يطلب التدخل السريع





















رام الله - دنيا الوطنتجددت المواجهات، الليلة في مدينة اللد وعدد من مدن الداخل بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.وذكرت الأنباء أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.وفي عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم في المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النارن في كنيس يهودي.أفاد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن الوضع في مدينة اللد خرج عن السيطرة، لافتا إلى أن رئيس البلدية دعا لإعلان حالة الطوارئ في المدينة.وأوضح الموقع أن مستوطني اللد يغادرون منازلهم خوفا على حياتهم، منوها في الوقت ذاته إلى أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أصدر أوامره بإرسال جميع سرايا حرس الحدود إلى مدينة اللد والمدن التي حولها؛ لمحاولة إعادة السيطرة على الوضع هناك.