(إيسيسكو) تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف





رام الله - دنيا الوطنأعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، فإنها تشجب هذه التصرفات التي لا تفضي إلا لمزيد من العنف وسفك دماء الأبرياء، وتُحمِّلُ سلطات الاحتلال كاملَ المسؤولية إزاء ما يتعرض له العزل من المدنيين ظلما واعتداء.و لفتت (إيسيسكو) انتباه كل محبي السلام ودعاة حقوق الإنسان إلى هذه المأساة الإنسانية المفجعة، داعية إلى موقف حازم يضمن الحقوق ويحمي المقدسات، مذكرة بأن مدينة القدس ظلت عبر الحقب والأزمان رمزا للمحبة والسلام، انطلاقا من كونها المدينة التي شهدت التقاء الديانات السماوية جميعا على أرضها، بما يقتضي من الإنسانية قاطبة مناصرة لحقوق أهلها في العيش باطمئنان على أديمها الشريف.و أكدت المنظمة على موقفها الثابت في دعمها ووقوفها إلى جانب الضحايا وأسرهم، وتدعو المجتمع الدولي أن يتحمل كامل مسؤولياته لإيقاف هذا الظلم الشنيع، الذي يؤجج الكراهية، ويهدد السلم الدولي، ويسمم العلاقات الدولية.