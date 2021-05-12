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شؤون فلسطينية

مركز فلسطين يرصد 250 حالة اعتقال من القدس خلال شهر رمضان

مركز فلسطين يرصد 250 حالة اعتقال من القدس خلال شهر رمضان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير من الاعتقالات بحق المقدسيين بهدف ردعهم عن
التصدي لاعتداءات المستوطنين، واقتحامات الأقصى، و مساندة أهلنا في الشيخ جراح حيث رصد 250 حالة اعتقال لمقدسيين منذ بداية شهر رمضان.

و أضاف المركز" إن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وتخويفهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة
للمسجد الأقصى وسياسات الاحتلال العدوانية بحق أهالي القدس".

وكشف المركز ان غالبية المعتقلين تعرضوا للإهانة والضرب المبرح بشكل عنيف مما أدى الى تكسير أطراف بعضهم، وإصابة
آخرين برضوض، مما اضطر الاحتلال نقلهم الى المستشفيات ، وكان التركيز على المناطق العليا من الجسم.

وأشار المركز الى أن الاعتقالات في مدينة القدس لم تتوقف منذ اليوم الأول من شهر رمضان، حيث نفذت قوات الاحتلال عشرات
الاعتقالات الميدانية لتفريق الشبان المحتجين على اقتحام المستوطنين للمسجد، او المرابطين في الأقصى، أو المحتجين على اخلاء حي الشيخ جراح وتهجير سكانها الأصليين لصالح اليهود.

و داهمت العشرات من المنازل في حي الشيخ جراح و العيسوية والطور وباب العامود وقامت بتحطيم محتوياتها ، واعتقلت
سكانها من المقدسيين، ونقلهم للتحقيق في المسكوبية او مراكز الشرطة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ومرضى.

و أفاد المركز بأن عدد كبير من المعتقلين تم اطلاق سراحهم بعد
التحقيق، وتهديدهم بعدم العودة للمشاركة في الاحتجاجات على سياسة الاحتلال، وبعضهم من صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأقصى والمناطق المحيطة به، وآخرين فرضت عليهم
غرامات مالية.

وقال المركز: "إن حالات الاعتقال بين المقدسيين منذ بداية العام الجاري ارتفعت لتصل الى (730) حالة اعتقال طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال".

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال، وتوفير الدعم القانوني المكثف للمعتقلين من المدينة وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.

و دعا المؤسسات الدولية التدخل لوقف سياسة الاعتقالات المسعورة خارج إطار القانون التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق اهل القدس.

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