رئيس الطوارئ بمستشفى الإندونيسي: وصلنا 103 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة



وأكد رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الإندونيسي، على جاهزية الأطقم الطبية وإعداد الخطط للتعامل مع الحالات مع الإصابات، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الوضع الطارئ بـ3 اتجاهات.



وأشار إلى أن الوضع والاتجاه الأول هو التعامل مع الحالات الحرجة والاتجاه الثاني التعامل مع وضع فيروس (كورونا) والتعامل مع الحالات البسيطة.



وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 28 شهيدا بينهم

10 أطفال وسيدة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع وبنايات سكنية في قطاع غزة.















رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صلاح أبو ليلة، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفىالإندونيسي، في فلسطين: "إنه وصل للمستشفى 103 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة حتى الآن، مشيرا إلى أن نصف الحالات المصابة في قطاع غزة تم استقبالها بالمستشفى".