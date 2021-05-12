شاهد: مستوطنون يحتمون بعد صافرات الإنذار في "رماتجان"













رام الله - دنيا الوطنهرع سكان تل أبيب، إلى مواقع الاحتماء خوفا، بعد سقوط العديد من الصواريخ عليهم في رامات جان.جاء ذلك بعد إطلاق العديد من الصواريخ، من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، والتي أكدت أنها أطلقت مساء الثلاثاء 130 صاروخا في اتجاه مدينة تل أبيب، بينما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب.ورصدت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، الكر والفر الذي شهدته "رمات جان"، والإسراع إلى مكان الاحتماء في ظل إطلاق الصواريخ.وقالت القسام في بيان مقتضب: "وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ"130" صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا من اثنتي عشرة طبقة غرب مدينة غزة مساء.