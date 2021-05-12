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شؤون فلسطينية

أكرم عطالله: نتنياهو يقطع الطريق على خصومه بأحداث القدس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أكد أكرم عطالله الخبير في الشؤون الإسرائيلية، على تطور الضربات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الفلسطينيون يتحركون في مسافة صغيرة في حدود قطاع غزة والآن بدأت في التوسع بزيادة 40 كيلو مترا.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية" إن ما يقوم الشعب الفلسطيني هو رد فعل للأفعال التي تقوم بها سلطات الاحتلال، موضحا أن الاحتلال بدأ ضرباته بضربة مؤلمة في بيت حانون ثم ضرب الأطفال، مؤكدا أن تلك الضربات سيكون لها رد فعل كبير من قبل الفلسطينيين".

و أكد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقطع الطريق على المعارضة وخصومه في إسرائيل لتشكيل الحكومة، موضحا أن التصعيد في القدس دافع مفتعل من قبل الحكومة الإسرائيلية، لولا أحداثها لشكلت المعارضة الحكومة وإسقاط نتنياهو.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وسيدة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع وبنايات سكنية في قطاع غزة.

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