أبو عطايا: معركة سيف القدس تؤسس لمرحلة جديدة من مقاومة شعبنا



وأكد ابو عطايا، في تصريح له، الليلة، أن تهديدات نتنياهو وغانتس خلف الظهور، وأن القادم سيربك حسابات العدو ويفقده السيطرة الأمنية الموهومة امام إصرار وصمود شعبنا ومقاومته.









رام الله - دنيا الوطنقال أبو عطايا، الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين: "معركة سيف القدس تؤسس لمرحلة جديدة من مقاومة شعبنا تعزز وحدتنا وتصنع لشعبنا المجد وتحقق الردع في مواجهة العدو وجرائمه".