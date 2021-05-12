أبو عطايا: معركة سيف القدس تؤسس لمرحلة جديدة من مقاومة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو عطايا، الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين: "معركة سيف القدس تؤسس لمرحلة جديدة من مقاومة شعبنا تعزز وحدتنا وتصنع لشعبنا المجد وتحقق الردع في مواجهة العدو وجرائمه".
وأكد ابو عطايا، في تصريح له، الليلة، أن تهديدات نتنياهو وغانتس خلف الظهور، وأن القادم سيربك حسابات العدو ويفقده السيطرة الأمنية الموهومة امام إصرار وصمود شعبنا ومقاومته.
قال أبو عطايا، الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين: "معركة سيف القدس تؤسس لمرحلة جديدة من مقاومة شعبنا تعزز وحدتنا وتصنع لشعبنا المجد وتحقق الردع في مواجهة العدو وجرائمه".
وأكد ابو عطايا، في تصريح له، الليلة، أن تهديدات نتنياهو وغانتس خلف الظهور، وأن القادم سيربك حسابات العدو ويفقده السيطرة الأمنية الموهومة امام إصرار وصمود شعبنا ومقاومته.
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