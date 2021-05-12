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شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي: ندين عدوان الاحتلال وقصفه المدنيين والمقرات الإعلامية

المكتب الإعلامي الحكومي: ندين عدوان الاحتلال وقصفه المدنيين والمقرات الإعلامية
رام الله - دنيا الوطن
دان المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها قصفه لعدة أبراج مدنية سكنية تضم عشرات المقرات الإعلامية.

وأوضح المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح صحفي له، الليلة، أن ذلك يؤكد استمرار سياسة الاحتلال في تعمد استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام وضربه بعرض الحائط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف وميثاق روما، الذي اعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد جريمة حرب.

وقال: "ما جرى يعكس نجاح الإعلام الفلسطيني في إدارة المعركة الإعلامية وايصال روايتنا الفلسطينية ودحض إدعاءات المحتل وقض مضاجعه ليرى فيه عدوا يتوجب اسكات صوته بشتى الطرق"، مضيفا: "استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحفية والابراج السكنية جريمة حرب مركبة وتحدٍ للمواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهدافها وتوفير الحماية لها".

وحيا المكتب الإعلامي الحكومي، الصحفيين والوسائل الإعلامية الفلسطينية على هذا الأداء الوطني والمهني المشرف ونحثهم للاستمرار في دورهم لإسناد حقوق شعبنا وواجب الدفاع عن المقدسات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته، الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال، ووقف العدوان الغاشم على المدنيين العزل في قطاع غزة.

ودعا المنظمات والاتحادات المعنية بحرية الرأي والتعبير لالغاء عضوية الاحتلال فيها وإعلان موقف واضح تجاه جرائم المحتل وتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم السابقة والحالية.

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