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شؤون فلسطينية

هنية: معادلة استفراد الاحتلال بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا

هنية: معادلة استفراد الاحتلال بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على أن يدفع بمتطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى، بعدما أفسد الفلسطينيون احتفالاته الوهمية.

وأضاف هنية في رسالة متلفزة: "نخاطب شعبنا من موقع الاقتدار لأنه صاحب اليدّ العليا، وانتصرنا حينما قال شعبنا لا للتهجير من الشيخ جراح".

ووجه هنية، تحية للمرابطين في ساحات المسجد الأقصى، والذين أرغموا المحتل ومستوطنيه على التراجع.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "اليوم هناك ميزان قوة جديد انطلق من ساحات القدس والأقصى، ومعادلة ربط غزة بالقدس تعني معادلة المقاومة مع الهوية".

وأضاف: "أبطال ورجال غزة وقفوا لكسر المخطط الإسرائيلي وما يقومون به هو شرف للشعب والأمة، فغزة العظيمة لن تتأخر عن القدس والمسجد الأقصى، وشعبنا توحد بكل مكوناته وتياراته في هذه المعركة ووقف في خندق الدفاع عن المقدسات".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن غزة والقدس وفلسطينيي 1948 كلهم يتحركون معا في لوحة متماسكة ومتكاملة من أجل مواجهة الاحتلال، وفلسطينيو الداخل هم السور الحامي لمدينة القدس والمسجد الأقصى"

وأكد، أن معادلة الاستفراد من قبل الاحتلال بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا لنا كشعب ومقاومة.

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