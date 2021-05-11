إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية



إلى مدينة الخليل، فقد أصيب الليلة، عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت مسيرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا لمخططات التهجير والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ورفضا للعدوان على قطاع غزة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



وقالت وزارة الصحة إن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية في المواجهات الدائرة في منطقة باب الزاوية، واصفة حالتهما بالمستقرة.



وكانت مسيرة دعا لها إقليم حركة فتح وسط الخليل، من ستاد الحسين الدولي، إلى دوار ابن رشد وسط الخليل، هتف خلالها المشركون نصرة للقدس وحي الشيخ جراح وغزة.



كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وفي مخيم العروب شمال الخليل، ومنطقة زيف حنوب المدينة، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الفارغة، وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص المعدني والحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز.



رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مناطق بالضفة الغربية، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين.في التفاصيل، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنين محتجين على الجرائم التي ترتكبها في القدس المحتلة وقطاع غزة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وقال شهود عيان إن الشبان أغلقوا محيط مدخل مدينة البيرة الشمالي بالإطارات المطاطية، وأشعلوا النار ردا على اعتداء قوات الاحتلال عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية الحارقة.وفي السياق، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة قرب الشارع الالتفافي الذي يمر من القرية، وتعود لعائلات خليل وعصفور وغفري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت أن جيش الاحتلال وفر الحماية للمستوطنين المعتدين، وأطلق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.إلى مدينة نابلس، فقد أصيب شاب، الليلة، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري، جنوب محافظة نابلس.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي، للعلاج في مستشفيات المدينة من موقع المواجهات قرب حاجز حوارة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يذكر أن مسيرة خرجت من مدينة نابلس دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة من جامع النصر باتجاه حاجز حوارة، نصرة للمسجد الأقصى.وفي مدينة قلقيلية، فقد أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلة، الليلة.وقالت وزارة الصحة إن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية.إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من حاجز سالم العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن عشرات الشبان خرجوا بمسيرة سلمية تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة ودعما وإسنادا للقدس، حيث قمعتها قوات الاحتلال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.في السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.وكانت مسيرة جماهيرية انطلقت من منطقة باب الزقاق، اسناد ودعما للقدس وغزة، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، حيث قمعها الاحتلال بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقال شاب لم تعرف هويته بعد.كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الصحفيين المتواجدين في المكان، ومنعوهم من تغطية الأحداث وأبعدوهم من المكان، وعرف من بينهم مصور وكالة رويترز محمد أبو غنية، ومراسل تلفزيون فلسطين هاني فنون، ومصورة راديو بلدنا صفية عمر، ومصور وكالة الانباء الصينية لؤي صبايا .