النخالة: ماضون بهذه المعركة ولن نتراجع وسنستمر بالمقاومة

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رام الله - دنيا الوطن

قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "نحن ماضون في هذه المعركة، ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة إن شاء الله".



جاء ذلك، في تصريح صحفي أصدره النخالة، مساء اليوم الثلاثاء، ردا على قادة الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت نتنياهو قد أكد في تصريح سابق، أن إسرائيل ماضية في المعركة، وأن حركتي حماس الجهاد الإسلامي ستدفعان الثمن باهضا.