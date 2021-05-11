الاحتلال يعتدي على المواطنين قرب بابي العامود والساهرة واندلاع مواجهات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على المواطنين بشكل وحشي قرب بابي العامود والساهرة، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، عقب أداء صلاة التراويح، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أحضرت فرق الخيالة وعناصر حرس الحدود، وهاجموا المواطنين المقدسيين بشكل همجي واعتدوا عليهم بالضرب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافوا ان سيارة المياه العادمة رشت المواطنين والمحال التجارية في شارع السلطان سليمان بشكل كبير، ما تسبب بأضرار في البضائع هناك.