إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، الليلة، في مواجهات غرب بلدة زيتا شمال محافظة طولكرم.



وقال شهود عيان: "إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين خرجوا في مسيرة نصرة للقدس والمسجد الأقصى وغزة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في الفخذ، حيث نقل إلى أحد مستشفيات طولكرم لتلقي العلاج"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.