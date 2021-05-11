الصحة بغزة: 30 شهيداً و203 إصابات إجمالي القصف الإسرائيلي على القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عند الساعة 10.45 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة حول عدد الشهداء والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عدد الشهداء وصل إلى 30 شهيداً، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما وصل عدد الإصابات الى 203، وصفت جراحهم بالمختلفة.



وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.



في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب، بعشرات الصواريخ، ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في القدس والأقصى وكذلك استهداف الأبراج السكنية بقطاع غزة.