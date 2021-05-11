نتنياهو: نواصل غاراتنا بكثافة وحماس والجهاد ستدفعان الثمن باهظاً

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل غاراتنا بكثافة، وحركتا حماس والجهاد دفعتا وستدفعان ثمنا باهظاً".



وأضاف نتنياهو في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "نصلي لشفاء الجرحى"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الإسرائيليون بتعليمات الجبهة الداخلية.



واكد نتنياهو، أن هذه المعركة ستستمر وقتا طويلا، من أجل إعادة الأمن لمواطني دولة إسرائيل، على حد تعبيره.