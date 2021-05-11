نتنياهو: نواصل غاراتنا بكثافة وحماس والجهاد ستدفعان الثمن باهظاً
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل غاراتنا بكثافة، وحركتا حماس والجهاد دفعتا وستدفعان ثمنا باهظاً".
وأضاف نتنياهو في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "نصلي لشفاء الجرحى"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الإسرائيليون بتعليمات الجبهة الداخلية.
واكد نتنياهو، أن هذه المعركة ستستمر وقتا طويلا، من أجل إعادة الأمن لمواطني دولة إسرائيل، على حد تعبيره.
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل غاراتنا بكثافة، وحركتا حماس والجهاد دفعتا وستدفعان ثمنا باهظاً".
وأضاف نتنياهو في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "نصلي لشفاء الجرحى"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الإسرائيليون بتعليمات الجبهة الداخلية.
واكد نتنياهو، أن هذه المعركة ستستمر وقتا طويلا، من أجل إعادة الأمن لمواطني دولة إسرائيل، على حد تعبيره.
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