الصحة بغزة: استهداف مركز هالة الشوا الصحي شمال القطاع أدى لخروجه عن خدمته





وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء: "استهداف الاحتلال للمؤسسات والمرافق الصحية، جريمة مركبة، وتحدٍ للمواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية و توفير الحماية لها".









رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن استمرار تعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهداف محيط المرافق الصحية بشكل مركز، أدى الى احداث اضرار بليغة بمركز صحي هالة الشوا شمال قطاع غزة، أدى الى خروجه تماماً من الخدمة وحرمان الاف المرضى والمواطنين من خدماته الصحية ومن بينها خدمات صحة الام والطفل وتطعيمات الأطفال.