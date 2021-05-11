الكيلة تعلن رفع جهوزية القطاع الصحي بغزة والضفة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، رفع جهوزية القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مراكزه ومستشفياته وعياداته، وذلك بعد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تم تسجيل 28 شهيدا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة.



وفي الضفة الغربية والقدس، سجلت الوزارة العشرات من الإصابات، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، والقدس.