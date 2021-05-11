تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء.



وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما تم التداول حول ما يجري من اعتداءات إجرامية وتصعيد إسرائيلي خطير ومرفوض في قطاع غزة.



من جانبه، أكد أمير قطر أن بلاده ستواصل جهودها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.



وتبادل الرئيس عباس وأمير قطر، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.