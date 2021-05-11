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القسام تكشف معلومات حول قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ

القسام تكشف معلومات حول قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، معلومات حول قصف كتائب القسام، مدينة تل أبيب بعشرات الصواريخ.

وأكد أبو عبيدة في تغريدة له، أن الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها كتائب القسام، لتل أبيب وضواحيها، نفذت بصواريخ العطار الثقيلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إحدى الرشقات استهدفت مطار بن غوريون بشكل مباشر.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق، استهدافها مدينة تل أبيب بـ130 صاروخاً، ردا على استهداف طائرات الاحتلال، الأبراج السكنية في مدينة غزة.

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