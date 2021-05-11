شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ



































رام الله - دنيا الوطننشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقاطع فيديو، تظهر لحظة اطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عشرات الصواريخ، تجاه مدينة تل أبيب.وفي فيديوهات أخرى، أظهرت الأضرار التي لحقت بمركبة إسرائيلية في مدينة حولون قرب تل أبيب، نتيجة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قصفهما مدينة تل أبيب، بعشرات الصواريخ، ردا على استهداف طائرات الاحتلال للأبراج السكنية في مدينة غزة.