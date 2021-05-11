قتيلان إسرائيليان في القصف الصاروخي للمقاومة على تل أبيب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، بمقتل إسرائيليان، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب.



وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت قصفها مدينة تل أبيب بعشرات الصواريخ، ردا على استهداف الأبراج السكنية في قطاع غزة.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، برج هنادي السكني غربي مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.



وكانت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنها ستوجه ضربة صاروخية قاسية تجاه مدينة تل أبيب.



وقالت الكتائب في تغريدة للناطق باسمها، أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".