الخارجية الأمريكية: نقف بجانب إسرائيل بالدفاع عن نفسها وللفلسطينيين الحق بالعيش بأمان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تقف إلى جانب إسرائيل في حقها للدفاع عن نفسها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن للفلسطينيين الحق كذلك العيش في أمان.



وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء: "سياستنا لم تتغير وهي أن الضفة الغربية محتلة وأن الوضع النهائي للقدس لم يحسم بعد"، مضيفة: "إن سياستنا تجاه حركة حماس واضحة بأنها جماعة إرهابية".