زيارة يدين استهداف وتدمير إسرائيل للمباني والأبراج السكنية بغزة



و دعا زيارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودول العالم لوقف هذه الجرائم والتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة اليوم في بيان صحفي: "إنه يدين ويستنكر استهداف وتدمير إسرائيل للمباني والابراج السكنية وتشريد وقتل المدنيين من أهلنا في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب".