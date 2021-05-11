شاهد: احتراق حافلة بمنطقة حولون بإسرائيل بصواريخ المقاومة





وأفاد إعلام الاحتلال، بأن الصواريخ التي سقطت على منطقة حولون، سقطت على حافلة ومناطق أخرى، أسفرت عن اندلاع حرائق عديدة.













رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو، يوضح الأضرار المادية والحرائق التي اندلعت نتيجة صواريخ المقاومة الفلسطينية في منطقة حولون بإسرائيل.