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شاهد: احتراق حافلة بمنطقة حولون بإسرائيل بصواريخ المقاومة

شاهد: احتراق حافلة بمنطقة حولون بإسرائيل بصواريخ المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو، يوضح الأضرار المادية والحرائق التي اندلعت نتيجة صواريخ المقاومة الفلسطينية في منطقة حولون بإسرائيل.

وأفاد إعلام الاحتلال، بأن الصواريخ التي سقطت على منطقة حولون، سقطت على حافلة ومناطق أخرى، أسفرت عن اندلاع حرائق عديدة.

 

 

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