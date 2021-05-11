سرايا القدس: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ومركزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنها قصف، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ومركزة، رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين.



وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس:" أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد: ناظروا سماء قطاع غزة وفلسطين المحتلة وهي تشع نوراً وناراً بتاسعة بهاء المقاومة".



وأضاف: تل أبيب الآن أقرب مكان إلى قطاع غزة وعلى العدو ان يعي ما نقول جيداً وأن أجندتنا حبلى ولدينا المزيد المزيد.