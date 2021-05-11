بعد تل أبيب.. كتائب القسام تقصف أسدود وعسقلان بعشرات الصواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت، قبل قليل، مدينتي أسدود وعسقلان بعشرات الصواريخ.



وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت بـ130 صاروخاً، مدينة تل أبيب، ردا على استهداف طائرات الاحتلال الأبراج السكنية في مدينة غزة.