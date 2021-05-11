بـ 130 صاروخاً.. كتائب القسام تعلن توجيه ضربةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها









وكانت طائرات الاحتلال، قد دمرت بشكل كامل، برج هنادي السكني غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات بين المواطنين.





في السياق، أعلنت القسام توجيه ضربة صاروخية لأسدود وعسقلان بعشرات الصواريخ تمام التاسعة.وكانت طائرات الاحتلال، قد دمرت بشكل كامل، برج هنادي السكني غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً "رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية".وبحسب قناة ( الجزيرة) الفضائية، فإن صفارات الانذار دوت في تل أبيب نتيجة الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.